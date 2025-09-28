السعودية تحث المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حل الدولتين

حثَت السعودية المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أنها شكلت مساراً تنفيذياً واضحاً يفضي إلى تحقيق ذلك. كما أكدت بأنه آن الأوان لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأدانت السعودية في كلمتها مساء السبت اعتداء إيران على قطر كما أدانت كذلك الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة الذي وقع مطلع الشهر الجاري وراح ضحيته نحو 6 قتلى، واصفة الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة بـ"السافرة".

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، إذ أحاط بمواقف بلاده إزاء مجمل التطورات الإقليمية والعالمية، فيما حملت ترحيباً بالاعترافات الدولية بدولة فلسطين، إذ تجاوزت نحو 150 دولة ، وفقا لما نشرته "العربية نت" مساء السبت.

وأشادت السعودية باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك، بصفته بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف والحروب المتكرّرة، ويؤكد كذلك أن غزة والضفة الغربية أرض فلسطينية واحدة وبذلك يرفض الإعلان مسائل التهجير أو فرض إسرائيل وقائع جديدة، كما يرسم مساراً لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.

وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية السعودي ما يحدث في غزة بالمجاعة رسمياً، مشيراً إلى أن إسرائيل تقتل المدنيين بشكل ممنهج في غزة، وتنفذ ممارسات وحشية في فلسطين. في الوقت الذي أعلنت اليوم مصادر طبية مقتل 67 فلسطينياً في استهدافات إسرائيلية منذ فجر السبت وقعت في القطاع.

ودعت السعودية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لمعالجة برنامج إيران النووي. وفي وقت سابق رحبت الرياض بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، برعاية مصرية، كما تؤكد السعودية على أهمية تعزيز الثقة وانتهاج الحلول الدبلوماسية والتعاون مع الوكالة.

كما أشادت السعودية بالخطوات التي اتخذتها سوريا لترسيخ الأمن، ورحب الأمير فيصل بن فرحان، برفع العقوبات الأمريكية التي استهدفت دمشق، وأدان في الوقت نفسه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

أما بشأن لبنان، فأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته أن بلاده تدعم كل ما يعزز أمن لبنان واستقراره، كما تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

بالتوازي من هذا كله، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مجدداً تأكيد موقف بلاده إزاء أهمية التوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل في اليمن.

كما جددت السعودية التأكيد في كلمتها بالأمم المتحدة على أهمية استقرار السودان. وفي وقت سابق دعت الرياض إلى تأكيد أن الحل للأزمة السياسية في السودان حل سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة البلاد ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

وبشأن الحرب الروسية - الأوكرانية، لفت بن فرحان، إلى أهمية إيجاد تسوية سلمية عبر الحوار بين موسكو- كييف، وتدعم السعودية جميع المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، من أجل الوصول إلى السلام.