ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في ولاية أريزونا الأمريكية إلى 4 أشخاص، كما لجأ بعض السكان في مجتمع ريفي إلى أسطح منازلهم للنجاة، بحسب ما ذكره مسؤولون يوم السبت.

وقال كارل ميلفورد، مدير الطوارئ في مقاطعة جيلا، إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم بعد أن غمرت الأمطار جلوب، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 7250 شخصا وتقع على بعد حوالي 142 كيلومترا شرق فينيكس. وقال إنه تم العثور على شخصين في مركبة وآخر في مياه الفيضان. ولم يتم تحديد هويتهما على الفور من قبل السلطات.

كما تم العثور على شخص آخر ميتا صباح يوم السبت بالقرب من مركبة حاصرتها مياه الفيضانات في ضاحية فينيكس الليلة السابقة. وقالت إدارة الإطفاء في سكوتسديل إن المركبة بدت فارغة بعد أن شوهدت مغمورة جزئيا في حوالي 8 أقدام من المياه سريعة الحركة مساء الجمعة في منطقة حدائق خضراء. وقالت الإدارة إنه بعد انخفاض المياه قليلا خلال الليل، عثرت فرق الإنقاذ على جثة شخص عالقة تحت جسر للمشاة.

وفي مجتمع جلوب الريفي، وهي إحدى أقدم مدن التعدين في أريزونا، قال ميلفورد إن المسؤولين يبحثون في تقارير عن أشخاص ربما يكونون مفقودين، لكنه لم يتمكن من تحديد رقم.

وقال: "لدينا الآن عملية بحث وإنقاذ ضخمة جارية".

وتطلب السلطات من السكان عدم الخروج للبحث في مياه الفيضانات لأن مسؤولي البحث والإنقاذ برفقة كلاب قد يلتقطون رائحة المتطوعين الطموحين بدلا من ضحايا الفيضان المحتملين. وقال ميلفورد إنه إذا أراد الناس المساعدة، فعليهم أن يبدأوا بمساعدة الأصدقاء والجيران المحتاجين.