84 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية، مساء الأربعاء، باستشهاد 84 فلسطينيًّا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب المصادر، فقد نُقل 25 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و25 إلى المستشفى المعمداني، و17 إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و4 إلى مستشفى الأقصى، و3 إلى مستشفى السرايا، و10 إلى مستشفى العودة.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,419، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,160 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.