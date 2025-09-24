 الاتحاد الأوروبي يخصص 4 ملايين يورو لدعم خدمة النقل الجوي الإنساني للأمم المتحدة في أفغانستان - بوابة الشروق
الاتحاد الأوروبي يخصص 4 ملايين يورو لدعم خدمة النقل الجوي الإنساني للأمم المتحدة في أفغانستان

كابول- (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:16 م

خصص الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو لدعم خدمة النقل الجوي الإنساني للأمم المتحدة في أفغانستان وضمان وصول رحلات المساعدات الحيوية إلى المجتمعات النائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف البرنامج أن هذا التمويل سيضمن استمرار الرحلات الجوية التي تعتبر حيوية لنقل العاملين في المجال الإنساني وتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

وأكد فرانسوا جومانز، رئيس قسم المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي في أفغانستان على أهمية النقل الآمن لعمال الإغاثة والمنظمات غير الحكومية وشركاء الأمم المتحدة لإيصال إمدادات الإغاثة إلى المجتمعات الأكثر تضررا. ووصف خدمة النقل الجوي الإنساني بأنه "شريان الحياة" وأكدا مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتؤكد مساهمة الاتحاد الأوروبي على أهمية الدعم الدولي المستدام لأفغانستان، حيث مازال الوصول إلى المساعدات الإنسانية يشكل تحديا حاسما، وسط استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية .

