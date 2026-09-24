شهدت منطقة أبو قير، التابعة لنطاق حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 5 دقائق، دون تأثر حركة المرور، وسط أجواء خريفية معتدلة وتلبد السماء بالغيوم المتقطعة.

ويأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تجدد تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من محافظة مطروح، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تطور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الدلتا، خاصة شرق الدلتا، والتي قد يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة مع تقدم الوقت.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحركة السحب وتطوراتها.

وحذرت الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر للسحب الرعدية، خاصة مع احتمالية حدوث ضربات البرق والرعد، إلى جانب نشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأكدت الهيئة، في بيانها، استمرار متابعة الحالة الجوية، وإصدار التحديثات اللازمة بشأن تطورات فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح خلال الساعات المقبلة.