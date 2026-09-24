محافظ شمال سيناء: جهاز تنمية المشروعات شريك في دعم الشباب وتوفير فرص العمل

زار اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة؛ وذلك في إطار متابعة جهود الجهاز في دعم أصحاب المشروعات وتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل.

وذكر بيان الديوان العام، أن المحافظ اطلع خلال الزيارة على الخدمات والبرامج التي يقدمها الجهاز لأبناء المحافظة، وما يتيحه من تمويل وخدمات غير مالية ودعم فني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أهمية دور الجهاز في دعم الشباب وأصحاب المشروعات، وتشجيع ريادة الأعمال، والمساهمة في تنفيذ مشروعات إنتاجية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء.

كما وجه المحافظ بأهمية استمرار التنسيق بين الجهاز وأجهزة المحافظة، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين والاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.