الأمين العام لحلف الأطلسي: مقترح وزيرة الدفاع الألمانية يستلزم مناقشة تفصيلية

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بمقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بشأن إنشاء منطقة أمنية في سوريا- ولكنه أشار إلى أن الاقتراح يشمل كثيرا من القضايا المفتوحة.

وقال ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل: "يعد ذلك مقترحا يجب مناقشته بالتفصيل، قبل أن يتسنى اتخاذ قرار بشأنه".

وفي الوقت ذاته، أكد ستولتنبرج أنه أمر إيجابي أن يعرض الدول الأعضاء بحلف الناتو مقترحات بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها الاقتراب من حل سياسي في شمالي سوريا.

يذكر أن كرامب-كارنباور اقترحت إنشاء منطقة حماية دولية في شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، وكانت ترغب في الدعوة لمقترحها على هامش اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل اليوم.

وبحسب تصورات كرامب-كارنباور التي ترأس أيضا الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، من المفترض حماية هذه المنطقة بواسطة قوات أممية.

وكانت الوزيرة الألمانية تعتزم إقناع نظرائها بالحلف بالاقتراح خلال الاجتماع اليوم بالحلف.

وأضاف ستولتنبرج قبل الاجتماع أن إصدار قرار من الأمم المتحدة يعد أمرا ضروريا لأجل تنفيذ الاقتراح، لافتا إلى أنه ليس ممكنا قول إذا ما كانت هذه العملية سهلة أو صعبة داخل الأمم المتحدة، ولكنه أكد أنه ليس هناك طلب لقيام الحلف بمهمة في شمالي سوريا حتى الآن.



