رئيس الوزراء الإثيوبي: نريد الاستفادة بالمياه دون الإضرار بالمصريين

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن تفهمه لتخوف الدولة المصرية من خطوة ملء خزان سد النهضة.

وقال «آبي أحمد»، في تصريحات تليفزيونية عرضتها فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، «أعرف جيدًا أن ما يقلق المصريين هو عدم تحديد جدول زمني لملء خزان سد النهضة»، مشيرًا إلى اعتزام الخبراء في مصر والسودان وإثيوبيا مواصلة النقاش حول قواعد الملء.

وأضاف أن اللجنة الثلاثية ستواصل مشاوراتها، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأوضح أنه بناءً على توصيات الخبراء سيتم اتخاذ قرار لا يضر بالمصريين ويفيد الإثيوبيين، مضيفًا: «نريد الاستفادة بالمياه دون الإضرار بالمصريين».

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،لقاءً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الخميس، تم خلاله مناقشة تطورات أزمة سد النهضة، والاتفاق على ضرورة مواصلة المفاوضات.



