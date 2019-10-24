

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، بأكثر من التوقعات، نتيجة التراجع الكبير في الطلب على معدات النقل.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع بنسبة 1ر1% خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3ر0% خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0%، بعد ارتفاع بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وجاء التراجع الأكبر من المتوقع على السلع المعمرة على خلفية تراجع الطلب على معدات النقل خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال آب/أغسطس الماضي.

وتراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية ومكوناتها بنسبة 8ر11% خلال سبتمبر الماضي بعد تراجع بنسبة 2ر17% خلال أغسطس الماضي.

وفي حالة استبعاد التراجع الحاد في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل خلال سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة 3ر0%، بعد ارتفاع بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع هذا الطلب بنسبة 2ر0%.



