الأرصاد تناشد المواطنين عدم التواجد في أماكن سقوط الأمطار غدا إلا للضرورة القصوى

صرح الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حتى يوم السبت المقبل، موضحًا أن ذروتها تكون خلال يومي الخميس والجمعة.

وأضاف، في بيان للهيئة، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا ومدن القناة وتصل إلى السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم التواجد في أماكن سقوط الأمطار، غدا الجمعة بقدر الإمكان، إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا وشمال ووسط سيناء، حرصًا على سلامة المواطنين ومنعا لتكدس المرور، ولمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

ووجهت نصيحة للمواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة، للتحكم في عجلة القيادة، منعًا للانزلاق، أثناء سقوط الأمطار، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية، لافتة إلى أهمية تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية بدءًا من يوم الأحد المقبل، مع انحصار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية فقط، بينما تزداد فرص سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.

وواصلت الهيئة مناشدة المسؤولين، خاصة في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا والقناة وشمال ووسط سيناء، باتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة آثار سوء الأحوال الجوية.