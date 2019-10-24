مقتل 7 أشخاص في هجمات مسلحة في منطقة أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى العراقية

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ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان اليوم الخميس أن سبعة أشخاص قتلوا في عمليات مسلحة متفرقة في قضاء إبي صيدا التابع لمحافظة ديالى /57 كيلومترا شمال شرق بغداد/.

وأوضحت المصادر أن سبعة أشخاص قتلوا في ناحية أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى في هجمات مسلحة متفرقة، بينهم مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي سعد الصريوي ومدير الجنسية محمد الحميري وأربعة مواطنين آخرين".

وسارعت قيادة العمليات الأمنية في محافظة ديالى إلى فرض إجراءات حظر التجوال والبدء بعملية للبحث عن المسلحين والسيطرة على الوضع الأمني.



