بلومبرج: مشاركة واسعة للشركات الأمريكية في الدورة الجديدة من منتدى مستقبل الاستثمار السعودي

تتجه الشركات الأمريكية الكبرى إلى المشاركة في الدورة الجديدة لمنتدى مستقبل الاستثمار في السعودية "دافوس الصحراء" الذي ينطلق يوم 29 تشرين أول/أكتوبر الحالي، بعد مقاطعة أغلب الشركات للدورة السابقة بسبب جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول في تركيا.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن كبرى المؤسسات المالية العالمية ستشارك في المنتدى بعد أيام من إعلان تأجيل تنفيذ الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" على خلفية تراجع حماس المستثمرين الأجانب للطرح نتيجة تعرض منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو لهجمات مسلحة باستخدام طائرات مسيرة قبل أسابيع.

وأضافت بلومبرج أن المنتدى الذي يستمر 3 أيام، يأتي في توقيت حرج بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث سيكون أكبر مناسبة لعرض الفرص الاقتصادية السعودية لأول مرة منذ مقاطعة أغلب الشركات العالمية للدورة السابقة للمنتدى في 2018 بسبب قضية خاشقجي>

ومن المنتظر مشاركة العديد من كبار مسؤولي البنوك وشركات الاستثمار المالي الأمريكية الكبرى مثل مايك كوربات من مجموعة "سيتي جروب" المصرفية ولاري فينك من "بلاك روك" واللذين لما يحضرا المنتدى الماضي.

وقال أيهم كامل رئيس إدارة الشرق الأوسط في شركة "أورواسيا جروب" للاستشارات المالية إن منتدى هذا العام "سيختلف بشدة" عن العام الماضي، حيث "يبدو مسؤولو وول ستريت أكثر رغبة في المشاركة في ظل أهمية السعودية لشركاتهم. وتعتبر شركة أرامكو أحد هذه العوامل، لكن هناك أيضا مجموعة أوسع من الاعتبارات المهمة، حيث مازال على المملكة تأكيد استمرار التقدم في خطط تحديثها وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية".

ومن المتوقع مشاركة مسؤولين كبار من أكثر من 25 بنكا تشارك في عملية الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والتي يمكن أن تمنح هذه البنوك رسوما تصل إلى 450 مليون جنيه في المنتدى.

يأتي ذلك في حين سيترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفد الولايات المتحدة المشارك في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي، حيث قال متحدث باسم وزارة الخزانة أمس إن منوتشين سيمثل الولايات المتحدة في المنتدى، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيكون بين أعضاء الوفد رفيع المستوى الذي سيحضر المنتدى.



