وزيرة الدفاع الألمانية تتوقع عملية طويلة لأجل التوصل لحل بشأن سوريا

خفضت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور سقف الآمال بشأن التوصل لحل سريع بالنسبة لسورية، بعد الاقتراح الذي عرضته بشأن تأسيس منطقة أمنية في شمالي سورية.

وقالت كرامب-كارنباور اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف الأطلسي في بروكسل: "سيكون ذلك عملية طويلة وطريقا صعبا، ولكن الخطوات الأولى، والمباحثات الأولى كانت مشجعة للغاية".

وفي الوقت ذاته، دعت كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، لحل دولي بالنسبة لسورية، وقالت بعد مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا أعربت عن انفتاحها لذلك أيضا.

وأضافت أن ألمانيا متفقة مع بريطانيا وفرنسا "على أن الوضع لم يهدأ من خلال اتفاق سوتشي".

يذكر أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين اتفقا مساء أول أمس الثلاثاء على انسحاب آخر لوحدات حماية الشعب الكردية من المناطق الحدودية السورية مع تركيا وعلى فرض رقابة مشتركة للمنطقة.

وكانت كرامب-كارنباور اقترحت إقامة منطقة أمنية في شمالي سورية في المنطقة الحدودية مع تركيا، في ظل العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا هناك، على أن يتم حماية المنطقة من قبل قوات أممية.

يذكر أن تركيا بدأت حملتها العسكرية قبل أسبوعين تقريبا في شمالي سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا.