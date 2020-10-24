قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تزايدًا طفيفًا في إصابات كورونا بدأ منذ أيام قليلة، تزامنًا مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وما يحدث في العالم من تزايد الإصابات.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، مساء السبت، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة أية مستجدات في أعداد «كوفيد-19»، لافتًا إلى رفع الاستعداد في مستشفيات العزل والفرز.

وأشار إلى وجود شبكة مميكنة تربط كل المستشفيات ببعضها، إضافة إلى الخط الساخن 105 لاستقبال أي شكاوى، متابعًا: «نتابع من خلال الشبكة الوضع على مستوى الجمهورية، وتتم متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي وتطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات».

وأوضح توجيهات الوزيرة بتجنب التجمعات العائلية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، مضيفًا: «لا داعِ للتراخي ولا مجال للتهاون في اتباع الإجراءات الوقائية».

وناشد الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا فأكثر، أو من يعانون أمراضًا مزمنة ضرورة تجنب التجمعات، والتوجه للمستشفى حال شعور بأعراض مرضية، وعدم تناول أية أدوية فيتامينات أو رفع المناعة دون استشارة الطبيب، فضلًا عن الحفاظ على نظام غذائي صحي.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا «كوفيد-19»، حتى أمس الجمعة، هو 106230 حالة؛ من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و6176 حالة وفاة.