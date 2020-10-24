جولة ثانية للانتخابات البرلمانية بليتوانيا مع تصاعد عدوى كورونا

تدخل الانتخابات البرلمانية في ليتوانيا جولتها الثانية غدًا الأحد، في خضم تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بشكل حاد.

وتمت دعوة ما يقرب من 2.5 مليون مواطن يمتلكون حق الانتخاب في ليتوانيا لاختيار 68 نائبًا من بين 141 عضوًا هم أعضاء البرلمان.

ويمكن أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تغير في موازين القوى السياسية في البلاد.

كانت الجولة الأولى التي جرت يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، أسفرت عن تقدم حزب اتحاد الوطن المحافظ على الائتلاف الحاكم الذي يكونه كل من حزب المزارعين والخضر الذي حصل على 16 مقعدًا.

وفشلت عدة أحزاب في الجولة الأولى في دخول البرلمان، بسبب عدم اجتيازها عقبة الخمسة بالمائة، ومن هذه الأحزاب الشركاء الثلاثة في الائتلاف المكون من اتحاد المزارعين والخضر.