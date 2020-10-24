تقسيمة فنية واحتفال اللاعبين بطارق حامد قبل مران الزمالك استعدادا للاسماعيلي

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عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، بحضور جهازه المعاون، اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام باتشيكو بتوجيه بعض التعليمات الفنية، للاعبين تمهيدا لتنفيذها بالمران اليوم .

وطالب المدير الفني بالتركيز الفترة القادمة، والاستمرار في العمل بقوة، استعدادا للمواجهة المقبلة.

وقبل بداية المران احتفل الفريق بالكامل بعيد ميلاد طارق حامد، لاعب وسط النادي، وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته ، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاما ملئ بالبطولات والانجازات.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين بختام منافسات الدوري العام.