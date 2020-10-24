مئات يحتجون في نابولي على الإغلاق بسبب فيروس كورونا

احتج مئات الأشخاص في مدينة نابولي بجنوبي إيطاليا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضد حظر التجول والإغلاق المقرر وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن المتظاهرين رددوا هتافات وساروا أمام مقر حكومة إقليم كامبانيا الذي يضم مدينة نابولي وألقوا الألعاب النارية وأشعلوا قنابل الدخان، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

وأعلن فينسينزو دي لوكا، رئيس إقليم كامبانيا، يوم الجمعة، أن الإقليم سيدخل في إغلاق بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا.

وسجل إقليم كامبانيا 2280 حالة يوم الجمعة، حسبما قال دي لوكا في حدث مباشر على فيسبوك، بزيادة قدرها 50 بالمئة تقريبا عن 1541 حالة تم تسجيلها يوم الخميس.

وقال "سنمضي قدما في إغلاق كل شيء"، مقترحًا الإغلاق "لمدة شهر أو 40 يومًا".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر في الحكومة الإقليمية أنه سيتم تبني المرسوم الإقليمي الخاص بتنفيذ الإجراء اليوم السبت أو غدا الأحد.

وبعد وقت قصير من حديثه، سجلت وكالة الحماية المدنية 19 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل أنحاء إيطاليا، وهو رقم قياسي جديد يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 484 ألفا و869 حالة.

كما تم تسجيل 91 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37 ألفا و59 حالة وارتفع مرضى العناية المركزة إلى أكثر من ألف للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقاومت إدارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي حتى الآن دعوات إغلاق على مستوى الدولة، مؤكدة أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية ستكون مرتفعة للغاية.