ألمانيا تسجل 15 ألف إصابة بعدوى كورونا بيوم واحد

أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية بأن ألمانيا سجلت، اليوم السبت، إصابة 14714 شخصًا بعدوى جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية الوباء.

وأضاف المعهد أنه مع ذلك فإن أحدث البيانات عن الإصابات الجديدة تضمنت زيادة ربما تحتاج إلى مراجعة بسبب وجود مشاكل أحيانا في توصيل المعلومات عن أعداد حالات العدوى يوم الخميس الماضي.

وتجاوز عدد حالات الوفاة في ألمانيا على خلفية الإصابة بعدوى كورونا اليوم السبت نطاق العشرة آلاف حالة.

وقالت صفحة معهد روبرت كوخ على شبكة الإنترنت إن الزيادة المسجلة اليوم في عدد الإصابات الجديدة بكورونا والتي وصل مداها إلى 3500 حالة أكثر من حصيلة أمس الجمعة ترجع إلى انهيار الخادم الإلكتروني في معهد روبرت كوخ يوم الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، حيث لم يتمكن من نقل جميع بيانات السلطات الصحية وسلطات الولايات المختصة.

وتعد أكبر المناطق تأثرًا بفيروس كورونا ولاية شمال الراين ويستفاليا.