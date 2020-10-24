شيرين رضا: عرفت قيمة والدي أكتر بعد ما سابنا

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن فخرها بكونها ابنة الراحل محمود رضا، متابعةً: «مكنتش أعرف قيمته غير لما كبرت وأكتر بعد ما سابنا».

وأضافت خلال تغطية خاصة تقدمها الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، على هامش الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مساء الجمعة، أنها سافرت مع والدها أفريقيا كلها، راويةً حادثة تعطل محرك طائرتهم بإحدى الرحلات.

وذكرت أن الفنان محمود رضا سافر دولا كثيرة، ليعرف طبيعتهم، ويصمم رقصات لهم، مشيرة إلى أنها عرفت أنها لن تقدر أن تكون راقصة لهيبة المسرح، وأن عملها بالسينما لحبها وتصديقها لما تقدمه.

وأعربت عن حبها الكبير للجونة: «الجونة دي بنتي، والمهرجان ابني الصغير»، معلنة عن فيلمها المقبل مع الفنان خالد الصاوي، والذي يبدأ تصويره الشهر المقبل.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة