مستشار النواب الليبي: النظام التركي تورط بالدخول في شأن بلادنا

قال مستشار مجلس النواب الليبي الدكتور عاطف الحاسية، إن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية له خطة أمنية عسكرية بحتة، مشيرًا إلى احتمالية نجاح الاتفاق والوصول إلى آخر مستدام ومستمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن هناك قرارًا من مجلس الأمن بإخلاء الأراضي الليبية من المرتزقة، بشكل عازم وصادق وبضغط من الدول الكبرى.

وأشار إلى أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الاتفاق يندرج تحت المناورات السياسية، متابعًا: «النظام التركي تورط بالدخول في الشأن الليبي، وهي عملية مناورة سياسية لأن أردوغان يريد إبراز الملف الليبي واستدراج الدول لمساعدته».

وشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف، صباح اليوم الجمعة، التوقيع على الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.