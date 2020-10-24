الأمن يساعد الناخبين كبار السن بكراسي متحركة في الإسكندرية

شهدت لجنة مدرسة المنشية في الإسكندرية، اليوم السبت، قيام قوات التأمين من أفراد وأمناء وضباط الشرطة، بمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والنساء، بتقديم كراسى متحركة لهم، ومساندتهم حتى الوصول إلى الصندوق، بالتزامن مع نزول رئيس اللجنة "قاضٍ" ومساعديه، لفناء المدرسة، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، عقب دخولهم مركز الاقتراع، الذي فتح أبوابه صباح اليوم، ويستمر حتى مساء غدا الأحد.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2020 في الإسكندرية 216 مرشحًا، موزعين على 6 دوائر للفوز بـ16 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه يتنافس عليهم 69 مرشحا، و3 مقاعد وللرمل يتنافس عليهم 39 مرشحا، ومقعدين لسيدي جابر يتنافس عليهم 26 مرشحا، ومقعدين لمحرم بك يتنافس عليهما 28 مرشحا، ومقعد للعطارين يتنافس عليه 10 مرشحين، و4 مقاعد للدخيلة يتنافس فيها 43 مرشحا.

كما تتنافس قائمتين "من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لقطاع "غرب الدلتا"، والمخصص له 42 مقعدًا، موزعين بواقع "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا لمحافظة البحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح".