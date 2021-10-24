المبعوث الصيني للمناخ يحث المتقدمين على دعم الدول النامية

حث كبير مبعوثي الصين لشؤون المناخ الدول المتقدمة على توفير المال والتكنولوجيا للدول النامية لمواجهة تغير المناخ، مع بدء العد التنازلي لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ (COP26) في جلاسكو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن المبعوث شي جينهوا، الذي سوف يمثل بكين في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، القول إنه يأمل أن تواجه دول مثل أوروبا والولايات المتحدة "مسؤولياتها التاريخية" و"تنفذ التزاماتها لتوفير التمويل الكافي، والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات للبلدان النامية".

وأشار كبير مبعوثي بكين للمناخ، خلال تصريحات أدلى بها في خطاب أمام قمة بوند السنوية في شنغهاي أمس السبت، إلى أن المؤسسات المالية لديها دور في التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا منخفضة الكربون بين الصين ودول أخرى.

وقال: "نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، لتعزيز التعاون العملي في مواجهة تغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون".

وتعهدت الصين بتقليص انبعاثات الكربون بأقصى درجة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، ومع ذلك قال المبعوث شي خلال القمة إن بكين "سوف تسعى جاهدة لتقديم ماهو أفضل" من الوفاء بالأهداف في الموعد المحدد.