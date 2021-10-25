مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ بإعادة الفرز يدويا لـ13 محافظة الأربعاء المقبل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الأحد، إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة انتخابية في 13 محافظة عراقية بناءً على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والتحالفات المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان صحفي، أنها قررت إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة من المحطات الانتخابية المطعون عليها بناءً على 22 طعنا توزعت على محافظات ديالي ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد تقديم الاعتراضات والطعون مدعومة بالأدلة، وسيقدم مجلس المفوضين باللجنة، التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز.

وذكر أن النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد.

وأوضح البيان أن المفوضية ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون عليها التابعة لمحافظة نينوى اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وتليها بقية المحطات الانتخابية في المحافظات المطعون عليها.

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد تسلمت 1400 طعنا وشكوى على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق قبل أسبوعين.