 اليابان: مرور سفن حربية صينية وروسية معا عبر مضيق أوسومي لأول مرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان: مرور سفن حربية صينية وروسية معا عبر مضيق أوسومي لأول مرة

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 11:05 ص
ذكر مسؤولو الدفاع في اليابان أن سفنا تابعة للبحريتين الصينية والروسية عبرت معا مضيق أوسومي قبالة مقاطعة كاجوشيما جنوب غربي اليابان.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد بأنه هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها وزارة الدفاع اليابانية مرور سفن حربية صينية وروسية بصورة متزامنة عبر المضيق الواقع بين شبه جزيرة أوسومي وجزيرة تانيجاشيما.

وبهذا المرور، كاد الأسطول أن يدور حول الأرخبيل الياباني، مما دفع وزارة الدفاع اليابانية إلى توخي اليقظة ضد النشاط غير المعتاد للبلدين.

يذكر أن مضيق أوسومي هو ممر مائي دولي يسمح للسفن الأجنبية، بما فيها السفن الحربية، بالمرور عبره على غرار مضيق تسوجارو.

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