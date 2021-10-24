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بابا الفاتيكان يصلي من أجل المهاجرين في ليبيا

روما (د ب أ)
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 2:42 م | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 2:42 م

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان دول العالم إلى التحرك في أزمة الهجرة في ليبيا.

وقال البابا أمام العديد من المصلين والحجاج في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد:" أناشد المجتمع الدولي مرة أخرى الالتزام بالوعود الخاصة بالتوصل إلى حل مشترك وملموس لموجات الهجرة في ليبيا وحوض البحر المتوسط برمته".

وطالب البابا (84 عاما) بمنح الأولوية لإنقاذ الناس في عرض البحر المتوسط وضمان توفير حياة كريمة لهم وتمكينهم من التقدم بطلبات للحصول على حق اللجوء.

وأضاف البابا:" أعرب عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين والباحثين عن الحماية في ليبيا، فأنا أسمع صراخكم وأصلي من أجلكم" مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال تعرضوا لعنف لا إنساني.

ويقف البابا منذ طويلة مع مطالب اللاجئين.

ولا يزال الموقف متوترا في البحر المتوسط حيث تتكرر محاولات أشخاص للوصول إلى أراضي الاتحاد الاوروبي على متن قوارب ينطلقون بها من ساحل ليبيا ودول أخرى في شمال أفريقيا.

 


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