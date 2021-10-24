إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة في الحامول بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إزالة 23 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرى مركز فوة، ونهر النيل، منها 18 حالة تعدٍ على مساحة 540 مترًا، و5 حالات على مساحة فدان و14 قيراطًا و7 أسهم.

وقال نور الدين إن إجمالي ماتم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 18، الجاري تنفيذها 242 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منها 101 تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 7864 متراً، و141 حالة تعدٍ على مساحة 47 فدانًا و5 قيراط و10 أسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد.

وأكد تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء والقرى المتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة.