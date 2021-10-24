التحفظ على 28 طن بقايا لحوم جاموسي مُجمدة بميناء الإسكندرية

قررت نيابة الميناء في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 28 طن بقايا لحوم جاموسي مجمدة "تريمنج" محظور استيرادها، طبقا لقوانين الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجمارك، والاستيراد والتصدي، بقيمة مليون و640 ألف جنيه، وذلك بعد ضبطها مستوردة داخل ميناء الإسكندرية البحري.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة تحليلها وبيان طبيعتها، بجانب التحفظ على أوراق الشحنة لفحصها، واستدعاء المسئولين عنها، لسؤالهم والتحقيق معهم حول ملابسات الواقعة.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من قسم شرطة الميناء، يفيد الاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن تحمل رقم 098341 في الحاوية رقم 5397500 والصنف "لحوم جاموسي مجمدة" داخل كراتين منشأ الهند.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، فتم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات لتفتيش مشمول الرسالة، تبين بالمعاينة الفعلية احتوائها على 1400 كرتونه لحوم مجمدة جاموسي تريمنج "بقايا اللحوم"، محظور استيرادها تزن 28 ألف و700 كيلو جرام.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.