إصابة أمين شرطة وخفير في حادث تصادم بالمنيا

أصيب أمين شرطة، وخفير نظامي، بمديرية أمن المنيا ، في تصادم دراجة بخارية بسيارة، بطريق الصعيد الزراعي عند مركز سمالوط بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بتصادم السيارة رقم 7834 ن ر ي ملاكي، بدراجة بخارية 6381 ن م ط، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو في سمالوط.

وتبين أن الحادث تسبب في إصابة محمد ع م، 45 سنة، أمين شرطة، ورمضان إ م، 48 سنة، خفير نظامي، مقيمان بقرية البيهو بمركز سمالوط.

وتم نقل المصابين إلى، مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين.