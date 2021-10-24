 إصابة أمين شرطة وخفير في حادث تصادم بالمنيا - بوابة الشروق
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إصابة أمين شرطة وخفير في حادث تصادم بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 2:23 م | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 2:23 م

أصيب أمين شرطة، وخفير نظامي، بمديرية أمن المنيا ، في تصادم دراجة بخارية بسيارة، بطريق الصعيد الزراعي عند مركز سمالوط بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بتصادم السيارة رقم 7834 ن ر ي ملاكي، بدراجة بخارية 6381 ن م ط، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو في سمالوط.

وتبين أن الحادث تسبب في إصابة محمد ع م، 45 سنة، أمين شرطة، ورمضان إ م، 48 سنة، خفير نظامي، مقيمان بقرية البيهو بمركز سمالوط.

وتم نقل المصابين إلى، مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين.


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