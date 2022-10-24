قائدان في القوات الجوية والبحرية الألمانية يزوران إستونيا

وصل مفتشا القوات الجوية والبحرية الألمانية، اللفتنانت جنرال إينجو جيرهارتس ونائب الأدميرال يان كريستيان كاك، إلى إستونيا اليوم الإثنين في زيارة مشتركة.



ويعتزم القائدان العسكريان تفقد مناورة "نمور البلطيق 2022" في مطار "أوماري" العسكري والعاصمة تالين.



وتتدرب قوات متخصصة من السلاحين الجوي والبحري الألمانيين خلال المناورة على حماية البنية التحتية الحيوية للدولة الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وتجرى المناورة، التي تستمر حوالي شهر وتشمل التدريب على حماية الموانئ والمطارات، على خلفية الوضع الأمني ​​المتغير في أوروبا، حيث يريد حلف الناتو، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ضمان حماية متزايدة للحلفاء في الجناح الشرقي للحلف.



وتركز التدريبات على التعاون بين الوحدات العسكرية المختلفة والوحدات العسكرية الإستونية.



ومن أجل التدريبات، تم نقل فرق استطلاع وقناصة وجنود للدعم في إستونيا.



وأرسلت الكتيبة البحرية التابعة للبحرية الألمانية غواصين ومشاة بحرية.



كما تم إرسال خبراء في أسلحة الحرب النووية والبيولوجية والكيميائية وفرق طبية.



ويشارك سلاح الجو في تأمين المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق دول البلطيق منذ سنوات.



وتشارك البحرية الألمانية في إزالة الألغام البحرية المتبقية منذ الحرب العالمية الثانية قبالة سواحل بحر البلطيق.