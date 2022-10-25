عمار الحكيم يدعو القوى السياسية لدعم رئيس الحكومة العراقية المكلف

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دعا رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، الاثنين، القوى السياسية الى دعم رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني وفريقه الوزاري المرتقب.

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - ان الحكيم استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلينا رومانيسكي وتداول معها وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وجدد الحكيم دعوته للكتل السياسية بدعم السوداني وفريقه الوزاري ليتمكنوا من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل واستعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي.

وبين "أهمية الحفاظ على توازن العراق في الملفات الإقليمية والدولية وأدواره التي لعبها في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة".

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية "ترحيب بلادها بتكليف السوداني واستعدادها لإدامة العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن".