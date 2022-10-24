رئيس لبنان يكلف نائب رئيس البرلمان بترؤس وفد إلى سوريا لبحث ترسيم الحدود البحرية

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون نائب، رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بترؤس وفد يسافر إلى العاصمة السورية دمشق بعد غد الاربعاء؛ لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروجرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

وكان الرئيس عون استقبل بو صعب، صباح اليوم، في قصر بعبدا وبحث معه طبيعة المهمة التي سيتولاها الوفد اللبناني مع المسؤولين السوريين في إطار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، بعد انتهاء المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وتناول النقاش أيضا الزيارة المرتقبة للوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في اليومين المقبلين إلى بيروت، لتسليم الرئيس عون الصيغة الرسمية للرسالة الأمريكية المتضمنة وقائع ما آلت إليه المفاوضات مع لبنان.