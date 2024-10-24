 بالصور.. ملعب «محمد بن زايد» جاهز لقمة السوبر بين الأهلي والزمالك - بوابة الشروق
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بالصور.. ملعب «محمد بن زايد» جاهز لقمة السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 5:42 م | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 5:44 م

يلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي تأهل للنهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل الإيجابي 1-1.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا من ملعب مباراة الليلة، تظهر جاهزيته لاستضافة المباراة.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، فيما يبحث الزمالك عن التتويج باللقب للمرة الخامسة.

 

 

 

 


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