يلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي تأهل للنهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل الإيجابي 1-1.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا من ملعب مباراة الليلة، تظهر جاهزيته لاستضافة المباراة.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، فيما يبحث الزمالك عن التتويج باللقب للمرة الخامسة.