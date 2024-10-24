يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ويناقش مجلس الشيوخ، على مدار يومين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

كما يناقش المجلس، تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من كلاً من: النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، والنائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.

كما يناقش المجلس تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في في تحقيق الأمن الغذائي المصري.