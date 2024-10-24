ضبط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج تخصصا في النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج



تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة تخصصتا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج غير المرخصتين، حيث قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج. كما قامت بالترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين. وتمكنت، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من:

ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج في منطقة ثالث مدينة نصر، حيث عُثر بداخل الشركة على (جوازات سفر، عقود اتفاق، إعلانات للشركة، ختم خاص بالشركة، دفترين إيصالات استلام نقدية، هاتف محمول للتواصل مع العملاء، ومبالغ مالية).

كما تم ضبط (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، أحدهما لديه معلومات جنائية، الكائنة في منطقة زهراء مدينة نصر)، حيث عُثر بداخل الشركة على (جواز سفر، صور جوازات السفر لراغبي العمل بالخارج، أكلاشيه خاص بالشركة، 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية، هاتفين محمولين للتواصل مع العملاء، ومبالغ مالية).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.