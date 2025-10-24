قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إنّ تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتمد على التزام الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، بتنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني ملتزم بالهدنة طالما التزمت بها إسرائيل.

وأضاف في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها القاهرة بالدرجة الأساسية، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم".

وتابع، أن جهود القاهرة تعمل أيضا على ضمان التزام كل الأطراف والشروع في المراحل اللاحقة للاتفاق، التي تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلًا عن الشروع في إعادة الإعمار.

وأضاف أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية أصبح ضرورة ملحّة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني عقب الحرب على قطاع غزة.

وأكد أنّ حالة الانقسام الداخلي أضرت بالقضية الفلسطينية، وأن المرحلة الحالية تستدعي من جميع القوى نبذ الخلافات والعمل المشترك من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومواجهة المخططات الإسرائيلية، سواء في الضفة الغربية أو في غزة.

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: "إن شاء الله نصل إلى حل مرضٍ ومعقول للشعب الفلسطيني".

