وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق

افتتحت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اليوم، أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق، وذلك بالمركز الطبي المتميز بقرية الشواشنة التابعة للإدارة الصحية بيوسف الصديق.

وجاء الافتتاح بحضور كلٍّ من الدكتور سيد الحنفي، مدير إدارة الطب العلاجي، واللواء أحمد السيد فرج، نقيب العلاج الطبيعي بالفيوم، والدكتور فرج الشيمي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله، مدير إدارة الطوارئ ومدير مركز الشواشنة، والدكتورة زينب سعد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور مصطفى زايد، مدير إدارة يوسف الصديق الصحية، والدكتور راضي رشاد، مدير إدارة أبشواي الصحية، إلى جانب عددٍ من قيادات المديرية ومسؤولي الإدارات الفنية والإدارية.

وأوضح الدكتور فرج الشيمي أن قسم العلاج الطبيعي الجديد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لأحد المتبرعين من أبناء قرية الشواشنة، ويضم غرفتين: إحداهما مخصصة للكبار وتحتوي على ثلاثة أسرّة، والأخرى للأطفال، كما تم تزويده بالأجهزة والأدوات الطبية اللازمة، وأخصائيي العلاج الطبيعي لتشغيله وتقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى زايد أن المركز الطبي المتميز بالشواشنة يُعد أول وحدة حكومية بمركز يوسف الصديق تقدم خدمات العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، موضحًا أن العمل بالقسم سيتم وفق نظام مواعيد محدد: أيام السبت والاثنين والأربعاء للسيدات، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للرجال.

وقدمت وكيل وزارة الصحة خالص الشكر والتقدير للمتبرع الكريم الأستاذ علام عمر على دعمه وجهوده في إنشاء القسم لخدمة أهالي المركز.

وعقب الافتتاح، واصلت وكيلة الوزارة جولتها الميدانية، حيث تفقدت وحدة الروضة التابعة لمركز طامية والمعدة للاعتماد، ووجهت بسرعة الانتهاء من استيفاء متطلبات لجنة الاعتماد. كما زارت المركز الطبي بطامية، وعقدت اجتماعًا مع الدكتورة نشوى رحيم، مدير الإدارة الصحية بطامية، لمتابعة سير العمل، بحضور الدكتورة رشا رحيم، مدير المكتب الفني، وعددٍ من أعضاء المكتب.

كما قام الدكتور سيد الحنفي، مدير إدارة الطب العلاجي، بجولة تفقدية في مستشفى طامية المركزي، شملت العيادات الخارجية، وقسم الاستقبال، والعمليات، والعناية المركزة، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والقسطرة القلبية، حيث أشاد بمستوى الأداء داخل قسم القسطرة القلبية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أهمية الالتزام بمواعيد العمل، والحرص على التعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة الكوادر الطبية.