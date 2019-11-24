الأطباء: مخاطبة الكلية الملكية البريطانية لمعرفة مدى اعترافها بالزمالة المصرية في نظام التكليف الجديد

أعلن الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، عن عدة توصيات خرج بها اللقاء الموسع الذى عقدته النقابة اليوم مع دفعة تكليف سبتمبر 2019 ومارس 2020.

وأوضح الطاهر أن النقابة ترحب بدعوة وزيرة الصحة هالة زايد، إلى لقاء يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنهم يطالبون بإيقاف تطبيق النظام الجديد لدفعة مارس 2019 على أن يتم عقد لقاءات بين مسئولى الوزارة والنقابة وشباب الأطباء لدراسة جميع التفاصيل قبل إصدار أى قرارات تنفيذية

وتابع:" إرسال مخاطبات رسمية لمسئولى الزمالة المصرية لمعرفة الإمكانيات الحقيقية لتدريب كل هذه الأعداد، ومخاطبة الكلية الملكية فى بريطانيا لمعرفة مدى الاعتراف بالزمالة المصرية بالنظام الجديد.

جاء ذلك فى نهاية مناقشات اللقاء الذي عقدته النقابة أمس، والذى أعلن خلاله نقيب الأطباء حسين خيري، اعتذار وزيرة الصحة عن حضور اللقاء الموسع وطلبها تأجيله للأربعاء المقبل.