أمريكا وألمانيا وبريطانيا تعتزمان بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في ديسمبر

نظرًا لتعهد قادة مجموعة العشرين بضمان التوزيع العادل للقاحات والأدوية والاختبارات الخاصة بفيروس كورونا؛ حتى لا يتم استبعاد البلدان الفقيرة، أعلنت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عن خطط لبدء التطعيم في بلدانهم في ديسمبر المقبل، بينما قالت إسبانيا إنها ستبدأ في إعطاء اللقاح لمواطنيها يناير 2021.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، يوم الأحد، أن بريطانيا قد تمنح موافقة الجهات التنظيمية على لقاح كورونا، من شركة "بي فايزر بوينتتش" الأمريكية المنتجة للقاح، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حتى قبل أن تصرح به الولايات المتحدة.

ويمكن لشركة "فايزر" المصدرة للقاح تأمين تفويض طارئ من الولايات المتحدة وأوروبا للقاح كورونا الشهر المقبل، بعد أن أظهرت نتائج التجارب النهائية نسبة نجاح 95%، ولم تظهر أي آثار جانبية خطيرة.

وأصدرت شركة "مودرنا" الأمريكية، الأسبوع الماضي، بيانات أولية عن لقاحها، تظهر فعالية 94.5%.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن من المتوقع أن تأتي النتائج بالأفضل من اللقاحين، وكلاهما تم تطويرهما باستخدام تقنية جديدة.

في الولايات المتحدة، قال رئيس برنامج اللقاح الأمريكي، منصف السلاوي، إن الأمريكيين الأوائل الذين يتلقون لقاحًا يمكن أن يحصلوا عليه في وقت قريب من 11 ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الأحد.

وأضاف السلاوي: "خطتنا هي أن نكون قادرين على شحن اللقاحات إلى مواقع التحصين في غضون 24 ساعة من الموافقة، لذلك أتوقع حدوثه ربما في اليوم الثاني بعد الموافقة في 11 أو 12 ديسمبر".

ونقلت "التلجراف" أيضا عن مصادر حكومية، أنه تم إبلاغ دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة بأن تكون جاهزة لإدارتها بحلول الأول من ديسمبر.

يأتي ذلك فيما طلبت بريطانيا رسميًا من منظمتها الطبية، الأسبوع الماضي، تقييم مدى ملائمة لقاح فايزر، بينما لم يكن لدى وزارة الصحة البريطانية أي تعليق على موعد إعطاء اللقاحات الأولى.

يذكر أن بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.