التحالف العربي باليمن يدمر 5 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، تدمير 5 ألغام بحرية، زرعتها مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الألغام البحرية، التي دمرت جنوب البحر الأحمر هي إيرانية الصنع من نوع (صدف)، لافتا إلى أن مجموع الألغام، التي دمرت في البحر الأحمر، وصل عددها إلى 163 لغما بحريا، مؤكدا أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد صرح - الاثنين - بأنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في نشوب حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.