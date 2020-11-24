الإمارات تقرر الإفراج عن 628 سجينا بمناسبة اليوم الوطني

قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الإفراج عن 628 سجينا من مختلف الجنسيات، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وتكفل رئيس الإمارات بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الامارات "وام" اليوم إن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.