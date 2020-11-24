قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حاولت تقليل معاناة عمال اليومية، خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار العمل بقرار حظر البناء، مشيرًا إلى السماح بالبناء حتى الدور الرابع لتخفيف المعاناة عن تلك الفئة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الاثنين، أن الحكومة مقرة بمعاناة عمال اليومية، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها فترة لم تكن سهلة.

وأوضح أن وقف أعمال البناء في جميع أنحاء الجمهورية، قلل من الطلب على هذه الحرف المختلفة لأعمال البناء، قائلًا إن معاناة عمال اليومية قاربت على الانتهاء بشكل نهائي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن عمل عمال اليومية سيزدهر بشدة خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة تراكم الأعمال فترة وقف البناء، لافتًا إلى أنهم سيعوضون الفترة الماضية.