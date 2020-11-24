وزير البترول: المزايدة الأخيرة للتنقيب عن الذهب نتاج وضع استراتيجية شاملة لقطاع التعدين

الملا: التعديل التشريعي كان من أهم العقبات التي واجهت جذب الاستثمار لهذا القطاع

الملا: نهدف لأن يكون إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي 750 مليون دولار

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مزايدة النقيب عن الذهب الأخيرة وهي الأولى بعد تعديل قانون الثروة المعدنية، بدأت عندما تم وضع إستراتجية مفصلة تتحدث عن قطاع التعدين.

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية لرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن هذا القطاع على مدار عقود لم يتم تطويره بما يتفق مع قيمته وفرصه الاستثمارية وبما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أنه «في عام 2018 تم دراسة أوضاع قطاع التعدين وتم التعاقد مع أكبر بيوت خبرة متخصصة في القطاع وتم وضع ملامح واستراتجية التطوير وتحديد المعوقات التي اكتنفت تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تحديد مشاكل التشريع ومشاكل أخرى تعيق جذب الاستثمار، ومن ثم بدأنا في وضع خارطة الطريق ووصلنا إلى إلى باكورة ماتم مؤخراً».

وكشف أن «حجم المشاركة من كبرى الشركات والجنسيات في مزايدة الذهب الأخيرة يعكس نجاح عملية التطوير التشريعي فيما يخص نماذج التراخيص والنماذج المالية وأعقبها حملة ترويجية للخارج قلنا فيها للمستثمرين: خلاص إحنا خلصنا وبقينا جاهزين».

وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، منذ بضعة أيام، نتائج المزايدة الأولى للذهب التي تم طرحها شهر مارس الماضي، وحظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا.

وأوضح طارق الملا، خلال مؤتمر عقد الخميس الماضي، أنه تقدم للمزايدة 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.