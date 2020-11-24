مسؤول بمجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد تراجع النمو الاقتصادي في أمريكا أوائل العام المقبل

قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في ريتشموند، أن عودة أعداد الممصابين بفيروس كورونا المسمتجد إلى الارتفاع سيضغط على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة حتى يتوافر لقاح فعال على نطاق واسع.

وأضاف في كلمة له وجهها عبر الفيديو كونفرانس لأحد المؤتمرات الاقتصادية أن توافر اللقاح على هذا النطاق الواسع لن يتحقق قبل الصيف المقبل وهو ما يعني أن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة الاقتصاد الأمريكي.

وعلى الصعيد المالي يرى باركين أن الانقسام المتوقع بين الإدارة الأمريكية والكونجرس خلال الفترة المقبلة سيمثل خطورة بالنسبة للاقتصاد بحسب ما نقلته عن وكالة بلومبرج للأنباء.

ورغم انه قد يتم تمرير حزمة تحفيز صغيرة وموجهة فإنه من المحتمل التفكير في الحد من الإنفاق العام خلال الشهور المقبلة.