صحة الأقصر تستقبل 8 ماكينات غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

استقبلت مديرية الشوئون الصحية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة، تبرع من صندوق تحيا مصر.
وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن ذلك يأتي فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، وأيضا القطاعات الطبية التابعة لوزارة الصحة، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلنا جنبك"، التي دشنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أيام.
ومن ناحيتها، أشارت دكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، إلى أنه تم إمداد مستشفى حميات أرمنت بـ٨ ماكينات، مضيفة أنه بذلك تكون مستشفى حميات أرمنت من مستشفيات المحافظة الحاصلة على إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي.
بدوره، أوضح الدكتور ماجد عاطف، مدير إدارة الكلى الصناعي بمديرية الصحة، أنه بتلك المرحلة تكون جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، قد تم إحلال وتجديد ماكيناتها بالكامل.
وتقدم دكتور أيوب بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية؛ لدعم جهود وزارة الصحة، ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.