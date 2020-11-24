صحة الأقصر تستقبل 8 ماكينات غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

استقبلت مديرية الشوئون الصحية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، 8 ماكينات غسيل كلوي جديدة، تبرع من صندوق تحيا مصر.



وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن ذلك يأتي فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، وأيضا القطاعات الطبية التابعة لوزارة الصحة، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلنا جنبك"، التي دشنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أيام.



ومن ناحيتها، أشارت دكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، إلى أنه تم إمداد مستشفى حميات أرمنت بـ٨ ماكينات، مضيفة أنه بذلك تكون مستشفى حميات أرمنت من مستشفيات المحافظة الحاصلة على إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي.



بدوره، أوضح الدكتور ماجد عاطف، مدير إدارة الكلى الصناعي بمديرية الصحة، أنه بتلك المرحلة تكون جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، قد تم إحلال وتجديد ماكيناتها بالكامل.



وتقدم دكتور أيوب بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية؛ لدعم جهود وزارة الصحة، ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.