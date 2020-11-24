ولاية ميشيجان الأمريكية تصدّق رسميا على فوز بايدن

صوت مجلس ولاية ميشيجان، وهو الهيئة المسؤولة عن إضفاء الصفة الرسمية على نتائج انتخابات الولاية، يوم الاثنين، للتصديق على نتائج انتخابات 3 نوفمبر، ومنح الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا 16 صوتا في المجمع الانتخابي.

ويتألف مجلس إدارة ميشيجان من اثنين من الديمقراطيين ومثلهما من الجمهوريين. وصوت جمهوري واحد إلى جانب الديمقراطيين للتصديق على نتيجة التصويت.

وبهذا التصديق على النتيجة، سيكون من شبه المستحيل للرئيس دونالد ترامب أن يغير نتائج الانتخابات من خلال الطعون القانونية، التي تم رفض معظمها في محاكم ولايات متأرجحة رئيسية.

وكان الجمهوريون قد قالوا إنه لا ينبغي اعتماد نتائج ميشيجان بسبب مخالفات مزعومة.

ويجب أن تصادق كل ولاية رسميا على نتائج فرز الأصوات فيها في الأيام والأسابيع القادمة قبل المواعيد النهائية في أوائل كانون أول/ديسمبر.