بينما يزداد الوضع سوءًا في إثيوبيا، حيث اندلعت حرب أهلية منذ نوفمبر 2020، دعت فرنسا، الثلاثاء، رعاياها إلى مغادرة البلاد "دون تأخير"، ورغم مرور أكثر من عام على الصراع المستعر بين القوات الحكومية الإثيوبية، والمعارضة في تيجراي في الشمال، سعت شبكة "سي.نيوز" الإخبارية إلى تفسير سبب توقيت قرار باريس بسحب رعاياها من إثيوبيا.

وذكرت الشبكة الفرنسية، أن القتال يقترب من العاصمة أديس أبابا، كذلك السفارة الفرنسية، في ظل "تطور الوضع العسكري"، فإن باريس لم ترغب في المخاطرة.

وعدت الخارجية الفرنسية بتسهيل مغادرة المواطنين على متن رحلات تجارية عن طريق حجز المقاعد و"إذا لزم الأمر" لاستئجار رحلة طيران مستأجرة.

ووفقاً للشبكة الفرنسية، فإن فرنسا تسير على خطى العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي حثت مواطنيها على مغادرة البلاد وأجلت الموظفين غير الأساسيين من سفاراتهم.

وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيجراي في مطلع نوفمبر 2020 لإزاحة قادة جبهة تحرير تيجراي الذين تحدوا سلطته واتهمهم بمهاجمة القواعد العسكرية.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أنه بعد حصول أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام 2019، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي النصر بعد ثلاثة أسابيع، بعد الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي. لكن في يونيو، سيطر المعارضون على معظم المنطقة وواصلوا هجومهم في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

في نهاية أكتوبر، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مسؤوليتها عن الاستيلاء على مدينتين رئيسيتين في أمهرة، وبالتالي اقتربت من العاصمة. ونفت الحكومة الإثيوبية المعلومات في ذلك الوقت.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحالفت مع جماعة نشطة للغاية في المنطقة المحيطة بالعاصمة، هذا الأسبوع إنها كانت في شيوا روبت، على بعد 220 كيلومترا شمال شرقي أديس أبابا.

وبحسب دبلوماسيين، وصل بعض مقاتلي المعارضة إلى بلدة دبري سينا​​، على بعد 180 كيلومترا من العاصمة.

في الأسابيع الأخيرة، تكثفت الجهود الدبلوماسية من قبل المجتمع الدولي في محاولة لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن دون جدوى، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرًا من خطر "الانهيار الداخلي" لإثيوبيا إذا لم يتم العثور على حل سياسي للصراع.