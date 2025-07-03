نونيز ينعى جوتا برسالة مؤثرة

نعى المهاجم الأوروجوانى، داروين نونيز، وفاة زميله في فريق ليفربول دييجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا إثر تعرضهم لحادث سير اليم بإسبانيا.

وكتب النجم الأوروجوانى تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي«انستجرام» قال فيها: «لا توجد كلمات يمكن أن تخفف من هذا الألم. سأتذكرك دائمًا بابتسامتك كطبقة رائعة في الحقل وخارجها».

وواصل: «لقد أرسل كل قوتي إلى عائلته، ومن أين هو الآن، أنا متأكد من أنه سيكون دائمًا مع زوجته وأطفاله الثلاثة، في سلام».

وتوفى البرتغالي ديوجو جوتا، صباح اليوم الخميس، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن عمر يناهز الـ 28 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

ولقى جوتا، حتفه عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، عن الطريق، في إسبانيا، مما تسبب في اندلاع حريق داخل السيارة.

وانضم ديجو جوتا، صاحب الـ 28 عامًا، إلى ليفربول عام 2020 قادمًا من صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي بقيمة مالية بلغت 30 نحو 44.7 مليون يورو.

ومنذ انتقال جوتا إلى ليفربول شارك في 182 مباراة مع الريدز، مسجلًا 65 هدفًا ومقدمًا 26 تمريرة حاسمة، وخلال تلك الفترة، فاز بثلاثة ألقاب مع الريدز: الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-2025)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2021-2022)، وكأس الرابطة (2021-2022).