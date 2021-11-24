متحدث: وزيران مغربي وإسرائيلي يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن وزيرين مغربي وإسرائيلي وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط اليوم الأربعاء، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.

وتوجه بيني جانتس، أمس الأول، إلى المغرب، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع في إسرائيل إلى المملكة.

وكان البلدان قد أقاما علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000.

وفي أواخر العام الماضي استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في إطار اتفاق، ربطه مراقبون باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وكانت المملكة بذلك رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل في 2020 برعاية أمريكية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.