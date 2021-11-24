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قالت وسائل إعلام يمنية وناشطون ميدانيون، إنّ التحالف العربي لدعم الشرعية شنّ غارات جديدة على أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ونقلت تلك المصادر عن التحالف مطالبته للمدنيين بالامتناع عن التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدًا أن ضرباته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبدأ التحالف أمس الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية لعدد من الأهداف العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في مدينة صنعاء.

ونفّذ التحالف ضربات جوية لعدد من الأهداف العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في مدينة صنعاء.

وأفاد التحالف بتنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة ضمن العملية التي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.

ونجحت ضربات التحالف في تدمير مواقع سرية للصواريخ البالستية في حي ذهبان بمدينة صنعاء، وقال التحالف إنَّ المواقع السرية للمليشيا الحوثية الإرهابية بصنعاء اتخذت المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعًا بشرية تختبئ وراءها.

وتحدثت وسائل إعلام يمنية عن أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في مواقع تجميع الصواريخ الباليستية في مناطق شمالي مدينة صنعاء تعرضت للقصف الجوي.

وكشفت مصادر أنَّ خبراء أجانب إيرانيين وآخرين لبنانيين من مليشيا حزب الله يعملون ويشرفون على تلك الورش السرية ويعتقد أنهم بين القتلى والجرحى، وتحدثت عن نقل القتلى والجرحى إلى مراكز صحية سرية تابعة للمليشيات الحوثية مخصصة لعلاج كبار القيادات التي تتعرض للإصابات أو المرض.