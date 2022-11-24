وزيرة خارجية ألمانيا تعتزم تعزيز الضغوط على طهران من جنيف

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تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى جنيف للمشاركة في جلسة خاصة يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية".

وتعتزم بيربوك، تعزيز الضغوط على طهران في ظل استمرار العنف ضد المتظاهرين في إيران، وسوف تلقي بيربوك خطابا اليوم أمام المجلس.

وتعقد الجلسة بناء على طلب من ألمانيا وأيسلندا، وبدعم من أكثر من 50 دولة أخرى.

وتعتزم بيربوك، العمل من أجل التوصل لقرار يتم التصويت عليه بعد ظهر اليوم.

يذكر أن مظاهرات انطلقت في إيران بسبب وفاة الشابة مهسا أميني "22 عاما" أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف سبتمبر الماضي، بعد القبض عليها بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.